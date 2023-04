Banda napoletana truffa due ultraottantenni di Viterbo: arrestati

Due donne, una 46enne e una 36enne, ed un uomo 40enne della provincia di Napoli, sono ritenuti responsabili di due truffe ad anziani compiuti ai danni di due ultraottantenni del viterbese.

I carabinieri di Marta, Capodimonte e Casalnuovo di Napoli hanno arrestato le due donne, mentre sul conto dell'uomo, trasferitosi all'estero, è stata avviata la procedura per l'emissione del mandato di arresto europeo.

I fatti risalgono al 2 dicembre 2022 nel comune di Marta quando, con il trucco del finto dipendente dell'ufficio postale hanno truffato una 83enne simulando di essere il nipote che le chiedeva dei soldi per pagare una multa, una donna suonava al campanello di casa e presentandosi come dipendente dell'ufficio postale si è fatta consegnare 18mila euro e oggetti in oro.