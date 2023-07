Pollena Trocchia, incendiata Opel Astra nella notte: indagini sul proprietario

I carabinieri di Cercola sono intervenuti a via Cavour per un incendio. Le fiamme avevano totalmente distrutto un'Opel Astra parcheggiata nei pressi della fermata dei mezzi pubblici.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, ma il veicolo è andato totalmente distrutto e non è stato possibile rilevare il numero di targa né il numero del telaio per accertare chi fosse il proprietario. Le indagini sono attualmente in corso.