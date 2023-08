Pozzuoli, non accetta la rottura e perseguita l'ex moglie scalando i tubi: arrestato 60enne

La loro storia era finita da un pezzo ma la volontà di tornare insieme era ancora forte. Volontà solo di una delle due metà, un 60enne puteolano già noto alle forze dell’ordine. Trascorsi due mesi dalla rottura, il 60enne le aveva provate tutte per riformare la coppia. Niente fiori o frasi romantiche, solo minacce, pedinamenti e molestie telefoniche. La vittima si sentiva continuamente osservata e controllata e le sue abitudini erano state irrimediabilmente stravolte.

L’ossessione del suo ex l’aveva portata all’esasperazione. Anche in casa non si sentiva al sicuro perché diverse volte l’uomo era riuscito a scavalcare, entrando dai terrazzini. Trovarselo improvvisamente davanti, anche nel guscio del proprio appartamento, era diventato un incubo ricorrente. Ultima sortita ieri in tarda serata. La vittima si è ritrovata in casa il 60enne, arrivato al balcone scalando un tubo. Nonostante l'agitazione ha fatto la scelta giusta e ha composto il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono arrivati in pochi minuti. Il 60enne era ancora lì quando i militari gli hanno stretto le manette ai polsi. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.