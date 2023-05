Procida: recuperano hashish in mare, fermati due minorenni

Due ragazzi, di 16 e 17 anni, fermati dai carabinieri sulla banchina di Punta Faro a Procida. I due minorenni stavano tentando di recuperare qualcosa in mare e quando i militari, dopo averli visti, si sono avvicinati, hanno capito cosa: i due avevano appena preso una busta con all’interno 4 tavolette di hashish per un peso complessivo di 400 grammi.

I carabinieri della stazione di Procida, che stavano effettuando un servizio di controllo del territorio, hanno quindi compiuto i loro accertamenti: dagli smartphone dei due minorenni, che sono del posto e incensurati, alla fine sequestrati, è stato accertato come i due sapessero di quella busta in mare e del suo contenuto. I minorenni sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio e consegnati ai rispettivi genitori. Indagini in corso