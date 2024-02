Protesta pro-Gaza alla Leonardo, bloccato lo stabilimento di Bacoli: «Stop armi ad Israele»

Un sit-in di protesta è in corso davanti alla sede della «Leonardo» a Bacoli, comune flegreo in provincia di Napoli. A bloccare l'ingresso dei mezzi alla fabbrica gli attivisti della «Rete Napoli della Palestina», della «Rete studentesca per la Palestina» e del sindacato Si Cobas che hanno aperto striscioni e scritto con vernice sui cancelli frasi contro la Leonardo e contro l'invio di armi ad Israele.

«Oggi siamo qui - si spiega in un comunicato - per dire chiaramente che il governo italiano e la Leonardo sono complici del genocidio del popolo palestinese: il rifornimento di armi da parte della prima azienda italiana per produzione bellica all'esercito di Nethanhyau rappresenta per noi un punto di non ritorno, è il momento delle azioni concrete contro i complici di questo sterminio».

«In giornata - anticipano i manifestanti - è previsto a Napoli un corteo che partirà alle 14.30 a piazza Garibaldi, nell'ambito di uno sciopero nazionale che convoglierà poi nella manifestazione di domani sabato 24 febbraio a Milano» hanno concluso.