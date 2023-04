Quarto, medico di famiglia aggredito per un certificato di malattia

Medico di base aggredita verbalmente a Quarto: scatta la denuncia. I fatti nella giornata di ieri. Un uomo, visibilmente agitato già durante l’attesa del proprio turno, avrebbe chiesto a una dottoressa, M.I.C., un certificato di malattia di più giorni e la prescrizione di un antibiotico.

La professionista, secondo quanto dichiarato in denuncia, avrebbe spiegato all'assistito che non era possibile compilare un certificato per più giorni perché la prognosi era di un solo giorno e senza un’appropriata diagnosi non avrebbe prescritto l’antibiotico.

La discussione è così degenerata. L’uomo avrebbe dato in escandescenze, colpendo il muro con un pugno, sbattendo violentemente la porta dello studio medico e pronunciando parole offensive nei confronti della dottoressa. L'aggressore, dopo l'intervento di un collega, si è dato poi alla fuga.