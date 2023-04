Napoli-Salernitana, Manfredi e la festa scudetto: «Valutare spostare derby o aprire domenica il Maradona»

​​«Tra le valutazioni che si stanno facendo c'è l'eventuale spostamento della partita o, in alternativa, l'apertura dello stadio. Nelle prossime ore si prenderà una decisione definitiva». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla possibilità che dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che si riunirà oggi in Prefettura, parta la richiesta alla Lega Serie A di posticipare Napoli- Salernitana, partita in programma sabato 29 aprile alle 15 allo stadio Maradona, per farla disputare in contemporanea con Inter-Lazio, in programma domenica alle 14.30; la combinazione dei due risultati potrebbe determinare la matematica conquista dello scudetto da parte del Napoli.

«È una questione che stiamo valutando - spiega Manfredi - ovviamente non dipende solo dal Comune o dalla Prefettura, perché è una decisione che dipende dalla Lega, dagli organi del calcio. Ci sono degli aspetti legati ai diritti televisivi e poi c'è la partita Udinese-Napoli che è in programma martedì, appena due giorni dopo. Nelle prossime ore si prenderà una decisione definitiva». In caso di mancato posticipo della partita, si valuterà la possibilità di aprire lo stadio Maradona domenica per permettere la visione di Inter-Lazio su un maxischermo.