Napoli, all'Edenlandia meet&greet gratuito con gli attori di Mare Fuori venerdì 21 aprile

All’Edenlandia arrivano gli attori della serie tv più amata del momento, Mare Fuori per un esclusivo meet & greet per i fans.



Venerdì 21 aprile, alle ore 17:30, presso il teatro Palaeden sarà possibile incontrare gli attori Serena Codato e Antonio d'Aquino ovvero Gemma e Milos, due dei protagonisti della fortunata serie televisiva.

L’evento è ad ingresso gratuito e per poter partecipare basterà prenotarsi scaricando un ticket, i posti sono limitati.

Per l’occasione, inoltre, sarà possibile acquistare un super bracciale «limited edition Mare Fuori» (solo 500 pezzi) per usufruire delle giostre per tutta la giornata (ticket a 20 euro).

E a grande richiesta ritorna il 24 aprile lo spettacolo di «Lucillakids», il personaggio più amato dai bambini, che spopola su YouTube con il suo canale dedicato a balli ed allegre canzoncine, alle 16.30 e alle 18.30. Lo spettacolo si svolgerà all’interno del Palaeden (ticket a 8,10 o 12 euro a secondo del settore).