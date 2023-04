Mare fuori, Massimiliano Caiazzo vince il Ciak d'oro

Una vittoria raggiunta non senza emozione e soprattutto grazie al voto dei suoi fan. Seicentomila voti hanno decretato la vittoria come miglior protagonista per il pubblico under 30 dei Ciak d'oro serie tv di Massimiliano Caiazzo. L'attore stabiese, protagonista di Mare fuori, ha ricevuto il primo posto sul sito del famoso mensile.

La serie Rai del momento ha trionfato proprio perché seguitissima da parte del pubblico più giovane. Per le serie internazionali ha trionfato invece Mercoledì, così come la migliore protagonista internazionale è Jenna Ortega. The bad guy è la serie più innovativa.

Il panorama dei premi è completato dai riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d'oro 2023 alla serie italiana dell'anno che è andato a Call my agent, e il Ciak d'oro Cult-Colpo di fulmine a Christian. Mare fuori 3 si è aggiudicata anche il Ciak d'oro come miglior serie pubblico under 30.

Quanto agli altri riconoscimenti attribuiti dal pubblico che ha votato per i Ciak d'oro, la miglior serie italiana dell'anno è Tutto chiede salvezza, la migliore attrice Carolina Crescentini, il migliore attore italiano dell'anno è Lino Guanciale.