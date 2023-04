Napoli-Salernitana 1-1, Dia gela lo stadio Maradona e rinvia la festa scudetto

Dia segna l'1-1 a sette minuti dalla fine e il Napoli rimanda la festa scudetto. L'attaccante senegalese risponde a Olivera: una gran giocata di Dia che però gode di eccessiva libertà nell'azione.

Il pari della Salernitana arriva nel finale dopo una gara molto attenta in fase difensiva. Gli azzurri non hanno molte occasioni, anche se riescono comunque ad impegnare Ochoa in più di una circostanza: il portiere messicano nel primo tempo è bravo prima su Osimhen e poi su Anguissa.

Nella ripresa il Napoli in vantaggio di un gol non riesce a concretizzare una buona chance con Kvaratskhelia, che dopo essere entrato in area in dribbling palla al piede calcia fuori da buona posizione. La Salernitana resiste alle azioni offensive del Napoli, si compatta bene e gioca un'ottima gara in fase difensiva chiudendo tutti gli spazi.

Gli azzurri mantengono il possesso palla ma non riescono a trovare l'imbucata gusta negli ultimi venti metri. I granata di Sousa, espulso nel finale, ci provano nel finale e agguantano il pari con Dia.