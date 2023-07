Sorrento: truffa anziana di 17.800 euro, ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Truffando un'anziana è riuscito, insieme a un minorenne e un'altra persona non ancora identificata, a farsi consegnare dall'89enne ben 17.800 euro e diversi monili in oro. I carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ha arrestato un 19enne di Casalnuovo gravemente indiziato di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima, nonché dalla rilevante gravità del danno patrimoniale. Le indagini hanno consentito di accertare che il giovane è l'autore, insieme ad altre due persone tra cui un minorenne, di una truffa ai danni di una 89enne di Sorrento, privata di 17.800 euro e oggetti d'oro.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto il quale, presentandosi falsamente come il nipote dell'anziana donna, le aveva riferito di dover effettuare delle «commesse» presso l'ufficio postale e di non poterle fare a causa di un incidente subito il giorno precedente. Il falso nipote aveva così convinto l'anziana a mandare il marito all'ufficio postale in modo da farla rimanere da sola in casa. Contestualmente, uno degli autori della truffa si è presentato a casa della donna spacciandosi per il postino; il sedicente nipote ha quindi ricontattato la vittima telefonicamente convincendola a consegnare al finto postino prima la somma di 7.500 euro e poi quella di 10.300 euro, nonché alcuni monili in oro. L'indagine, svolta anche attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, ha consentito di identificare uno degli autori della truffa nel 19enne arrestato oggi.