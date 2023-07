I carabinieri sono intervenuti a Casalnuovo, precisamente in via Benevento 101, dove poco prima due uomini non identificati avevano forzato la serranda di ingresso di un centro scommesse.

Da una prima ricostruzione pare che i malviventi non abbiano rubato nulla all’interno, per poi fuggire dalla porta posteriore. Le indagini sono ancora in corso.