Piove sul bagnato a Torre del Greco: terzo sottopasso allagato in meno di un mese

Piove a dirotto e ancora una volta i sottopassi cittadini si allagano, tanto da «intrappolare» i veicoli in transito. Una cosa che si è ripetuta per la terza volta in meno di un mese a Torre del Greco, città colpita come l’intera provincia di Napoli da una ondata di maltempo, caratterizzata da precipitazioni e forte vento.

Acqua che ha provocato l’intasamento del cavalcavia che collega via Alcide De Gasperi alla strada parallela alla Litoranea. Proprio qui è andata a finire una vettura, il cui conducente non si è reso conto dell’acqua accumulatasi in quel punto.

Per estrarre il malcapitato e liberare il veicolo, è stato necessario l’intervento dei rappresentanti dell’associazione Irt.

Per i volontari di protezione civile non è stato questo l’unico intervento della giornata, visto che con i loro mezzi gli associati dell’Irt sono dovuti intervenire in altre situazioni di disagi per automobilisti e pedoni tra corso Garibaldi e piazza Luigi Palomba, dove le strade si sono trasformate in una sorta di corso di acqua, senza per fortuna provocare danni alle persone. Inoltre, una forte azione di pulizia e sostemazione delle griglie è stata eseguita anche all'altezza di un altro sottopasso vicino al lungomare, quello che per due volte si è allagato nelle settimane scorso e dove sono rimaste in panne due auto e perfino uno scuolabus.