Torre del Greco, Rdr Spa diventa prima società benefit in elettromeccanica

In un momento di emergenze climatiche, economiche e sociali come quelle in corso, Rdr spa, azienda di Torre del Greco impegnata nel settore del ciclo integrato delle acque trasforma il suo statuto sociale in «società benefit», diventando di fatto la prima in Italia del settore elettromeccanico operante nel servizio idrico integrato a farlo. Un primato che impegna Rdr a perseguire accanto all'obiettivo del profitto anche quello del beneficio comune, operando in modo da avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone, i territori e in particolare sull'ambiente.

«L'acqua è la risorsa di cui noi ci occupiamo, un bene comune, fonte di vita e nel nostro caso anche del nostro lavoro. Risorsa sempre più minacciata dai cambiamenti climatici in corso - commenta Alessandro Di Ruocco, presidente di Rdr - Per questo abbiamo sentito il dovere morale di formalizzare il passaggio a società benefit: un'evoluzione naturale e positiva della nostra azienda, che la rende adeguata alle sfide e alle opportunità di questo secolo. Attraverso strumenti come la relazione di impatto annuale, la rendicontazione dei risultati ottenuti e il monitoraggio del nostro impatto sociale e ambientale, vogliamo diventare un modello di riferimento per il territorio campano e non solo, affinché si inneschi un cambiamento virtuoso a beneficio di tutte le comunità e del pianeta»