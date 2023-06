Vico Equense, omaggiato il pastry chef di New York Robert Zerilli

«Qui ti puoi sentire in Italia senza prendere un biglietto aereo», è questo che si legge nella pasticceria Veniero, nel cuore di Manhattan. Il proprietario e chef è Robert Zerilli, che oggi è stato omaggiato dalla città di Vico Equense in occasione presentazione del libro «Veniero. Storie di emigranti italiani a New York», scritto da Germana Valentini ed edito da Colonnese Editore.

Un'opera di 300 pagine che racconta la storia degli immigrati italiani che, nell'800, si spostati negli USA in cerca di fortuna. Il libro sottolinea come il benessere queste famglie l'abbiano trovata valorizzando le proprie origini, e non dimenticandole. Un esempio di ciò è proprio la pasticceria Veniero è diventata una tappa obbligata per cittadini, turisti e istituzioni.

«Oggi abbiamo aperto le porte della nostra città a Robert Zerilli, che gestisce la Pasticceria Veniero - ha spiegato il sindaco Peppe Aiello - Abbiamo ripercorso la sua storia e quella di centinaia di persone legate alla sua famiglia, famiglie che vivono oltreoceano ma che non hanno dimenticato le loro radici e le loro tradizioni».

«E' stato fantastico condividere questa gioia con tutta Vico Equense - ha commentato Robert Zerilli, commosso - Grazie a questo incontro ho avuto modo di ripercorrere tutta la mia vita e ricordare i miei antenati vicani che hanno saputo insegnarmi i valori di un tempo. Porterò questo ricordo nel cuore, che avrà sempre uno spazio speciale per questa città».