Casolaro Hotellerie, morto Paolo Casolaro proprietario dell’azienda: il cordoglio di numerosi amici

È l’azienda Casolaro Hotellerie che da la notizia della scomparsa di Paolo Casolaro, proprietario dell’azienda sui siti ufficiali.

«Con immensa tristezza – si legge in rete - la famiglia Casolaro annuncia la scomparsa di Paolo Casolaro Junior avvenuta oggi dopo una lunga malattia. Un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto ed è stato una fonte di ispirazione ed ammirazione per tutti».

Il cordoglio di numerosi amici sui social. «Ciao carissimo e grandissimo amico mio – scrive Gino Sorbillo - hai combattuto come un vero guerriero fino alla fine, sei sempre stato un grande riferimento per la grande ristorazione professionale a 360º, riposa in pace».

«Ho un bellissimo ricordo nel mio cuore – scrive Dario sui social - eravamo diventati amici in pochissimo tempo e dopo qualche settimana mi ritrovai invitato al tuo cinquantesimo compleanno. Pensavo ci fossero colleghi ma mi sbagliavo, intorno a me c’erano solo parenti e qualche amico di vecchia data, non conoscevo nessuno, tranne te».

I funerali si terranno oggi alle 16 a Napoli presso la chiesa di San Gennaro in Via Bernini al vomero