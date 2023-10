Circumvesuviana Napoli, ritardi e cancellazioni oggi: partenza choc per il nuovo orario

Disastrosa partenza per l'orario invernale introdotto da oggi dall'Ente Autonomo Volturno sulle linee della Circumvesuviana. Da questa mattina infatti le corse del servizio che collega Napoli e diversi comuni della provincia stanno subendo ritardi e soppressioni che stanno mandando in fumo i programmi di pendolari e studenti. Basta scorrere l'elenco dei soli ritardi annunciati da Eav (20 minuti per il treno delle 7:02 da Napoli per Poggiomarino, 20 minuti per quello delle 7:09 da Napoli per Torre Annunziata, 15 per le corse delle 7:38 da Napoli per Poggiomarino e delle 7:48 da Napoli per San Giorgio via Centro Direzionale, 30 minuti per il treno delle 8:14 da Napoli per Poggiomarino) per comprendere la portata dell'ennesima giornata fallimentare per le linee vesuviane gestite da Eav. A questi ritardi si aggiunge che, come ha fatto sapere l'azienda di trasporti, «causa ritardo del treno delle 8:14 da Napoli per Poggiomarino, il treno delle ore 8:50 da Napoli per Poggiomarino e il treno delle ore 10:42 da Poggiomarino per Napoli oggi sono soppressi».

Come se non bastasse, molti utenti che dalle città del Miglio d'oro sono costretti a scendere a Torre Annunziata per recarsi tra penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e Pompei Villa dei Misteri, hanno visto saltare anche le coincidenze: «Ho atteso a Torre del Greco il treno per Poggiomarino che ha accusato 30 minuti di ritardo e quando è arrivato è stato fatto parcheggiare sul terzo binario, per fare transitare il treno diretto a Sorrento.

Quello cioè che avrei dovuto prendere per andare al lavoro a Castellammare. Risultato? Mi sono visto transitare sotto il naso il convoglio che mi avrebbe portato in ufficio e sono costretto mio malgrado a Torre Annunziata ad attendere il convoglio successivo, che se tutto va bene mi porterà a destinazione con oltre 35 minuti di ritardo rispetto a quanto preventivato».