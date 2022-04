Comicon Napoli al via, cancelli aperti alla Mostra d'Oltremare: «Finalmente torniamo alla normalità»

C’è chi è in fila già dalle sei e mezza di questa mattina, mentre i biglietti per la prima giornata sono già quasi tutti esauriti. Così oggi Napoli, dopo due anni di stop forzato causa Covid, ha ritrovato il suo Comicon. Migliaia i ragazzi, accorsi da tutta Italia, per partecipare alla kermesse che unisce fumetto, videogame ma anche musica, cibo e molto di più. Alle 10 i cancelli d’accesso della Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta si sono aperti tra gli applausi e la gioia dei ragazzi. In attesa da ore, nonostante il maltempo che si abbatte sul capoluogo campano. La kermesse sarà in città fino al prossimo lunedì, 25 aprile. Sono attesi, per questi giorni, ben 300 ospiti mentre il programma prevede 500 eventi e 350 espositori di tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Comicon Kids.

«Dopo anni di Covid e chiusure finalmente torniamo alla normalità: è una gioia» racconta un giovane cosplay vestito da Spiderman all’ingresso della Mostra. Un messaggio a cui replicano, in coro, migliaia di ragazzi e non che già dalla prima giornata stanno affollando i luoghi della kermesse.