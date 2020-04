Cuori, mappamondo e Coronavirus: il disegno per il papà medico diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un medico con mascherina e occhiali protettivi e poi un cuore stampato sulla divisa, e ancora un cuore alle sue spalle con dentro una casa e tra le mani il mappamondo “contornato” dal Coronavirus.Il disegno raffigura il dottor, responsabile dell’Unità Operativa di Epatologia dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli e espressione del Network Epatologico dell’Asl Na 1 Centro. Un regalo dei suoi tre figli Massimiliano, Giulia e Luca - e della moglie Monica - che con i pastelli hanno voluto immortalare il momento sottolineando l’impegno di cuore del padre in ospedale, di chi lavora con lui e in generale di tutti i medici soprattutto quelli impegnati in prima linea nel mondo in questa battaglia sanitaria.». È la frase che sulla pagina facebook dell’Unità Operativa di Epatologia dell’Ospedale Evengelico Betania accompagna il particolare e significativo disegno.