Giro d'Italia, tappa a Napoli: ecco come cambia il traffico nel giorno della gara

In occasione della tappa del 105esimo Giro d'Italia che si terrà a Napoli il 14 maggio 2022, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione. Il tracciato interesserà i territori delle Municipalità 1 e 10. In particolare, la sfilata iniziale riguarderà piazza Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Alessandro Dumas Padre, via Partenope e via Francesco Caracciolo.

La gara si consumerà, invece, su: via Caracciolo, via Mergellina, via Orazio, via Francesco Petrarca, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Boccaccio, discesa Coroglio, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, via Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, piazzale Tecchio, viale J.F. Kennedy, via Nuova Agnano e infine via Provinciale San Gennaro, per poi ripetere il percorso all'inverso per il ritorno.

Inoltre, gli organizzatori della manifestazione hanno inoltrato un piano dettagliato delle esigenze relativamente alle strade interessate dal passaggio degli atleti, di aree interessate dagli eventi e quelle necessarie per la logistica tra le quali, in particolare: piazza del Plebiscito, via Caracciolo/rotonda Diaz, via Caracciolo/largo Sermoneta, via Nazario Sauro, via Cesario Console e le strade ricadenti nell'area compresa tra queste ultime e via Santa Lucia.

Per tutta la giornata del 14 maggio, quindi, dalle ore 10 alle ore 14 e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito veicolare e di circolazione in via Cesario Console, via Chiatamone e via Alessandro Dumas Padre. Dalle 10 alle 17:30 invece il divieto è esteso piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn, piazza della Repubblica, viale Antonio Gramsci, piazza Sannazaro - nella carreggiata dall'intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci -, via Mergellina, via Orazio, via Francesco Petrarca, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Boccaccio, discesa Coroglio, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, via Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, piazzale Tecchio, viale J.F. Kennedy, via Nuova Agnano e via Provinciale San Gennaro.

Stabilito anche divieto di immissione nei percorsi interessati dagli atleti, sospesi allo stesso modo gli attraversamenti pedonali. Imposto anche divieto di sosta con rimozione coatta dalle 18 del 13 maggio fino alle 17:30 del 14. Non sarà possibile parcheggiare: nel sottopasso di via Claudio, in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall'intersezione con via G.B. Marino all'intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all'intersezione con via Diocleziano.