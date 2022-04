Giro d'Italia 2022, nella prefettura di Napoli riunione operativa del comitato viabilità

Nella mattinata del 5 aprile scorso, nella sala profili della Prefettura di Napoli, si è svolta la prima riunione del comitato operativo viabilità di questa area metropolitana per la organizzata predisposizione dei dispositivi di sicurezza stradale e circolazione in occasione del 105° Giro Ciclistico d’Italia, che si terrà a Napoli il 14 maggio.

Alla riunione hanno partecipato, oltre agli organizzatori della RCS Sport, i sindaci di Bacoli, Monte di Procida e Quarto con i delegati dei comuni di Napoli, Giugliano in Campania e Pozzuoli, unitamente alle polizie locali, ai rappresentanti della polizia stradale, della Questura, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco ed ancora, i rappresentanti della Regione Campania, della protezione civile, dell’Anas, della Tangenziale di Napoli e della Croce Rossa Italiana.

La gara partirà alle 13.30 di sabato 14 maggio dalla Rotonda Diaz, attraverserà la collina di Posillipo e Coroglio, e da Agnano proseguirà nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara. Da Pozzuoli, percorrendo la Via Consiliare Campana gli atleti giungeranno a Quarto dove si immetteranno sulla statale per poi uscire a Lago Patria e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo per Pozzuoli, gli atleti entreranno nella penisola Flegrea dove effettueranno un circuito di 4 giri attraversando i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, al termine dei quali prenderanno la via del ritorno verso il capoluogo campano con arrivo previsto sulla Via Caracciolo per le ore 17.30 (153 KM). La competizione ciclistica sarà preceduta da una carovana pubblicitaria e dalla 4^ Edizione del Giro-E, manifestazione non competitiva con biciclette assistite con motore elettrico che effettuerà un giro di soli 100 Km. La tappa nella Penisola Flegrea celebrerà la nomina del Comune di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022.