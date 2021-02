Don Mimmo Battaglia, prima messa a Napoli: «Il vero miracolo è accorgersi degli altri»

«Il vero miracolo è accorgersi degli altri, essere attenti ai bisogni degli altri. Quando una persona si rende conto che c'è attenzione nei suoi confronti si sente importante, si sente amata e solo se amata dà il meglio di sé». Sono le parole del nuovo arcivescovo di Napoli, don Domenico Battaglia.

Nel corso della celebrazione per la giornata della Vita ha evidenziato: «Le persone che vivono in condizioni difficili non hanno bisogno di parole ma di condivisione. Gesù condivide la sofferenza. Il dolore non ha bisogno di una spiegazione ma solo di condivisione e Dio condivide sempre le nostre fatiche, le miserie». Da qui l'invito ai fedeli «ad avere cura delle relazioni: che siano davvero leali, sincere perché nelle relazioni ritroviamo la forza di essere noi stessi nella nostra autenticità e la prima relazione è con il Signore il cui amore rimette sempre in piedi, liberi per servire, per difendere la vita, per amare la vita con responsabilità ed essere soprattutto capaci di cogliere il passaggio di Dio ogni istante della nostra vita anche dove sembra difficile cogliere quella verità».

