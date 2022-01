Federico II: progetto servizio civile per inclusione studenti con disabilità

Il centro di servizi e ricerca di ateneo, che garantisce supporto e sostiene l’inclusione per tutti coloro che si sentono esclusi dalla vita universitaria perché in situazioni di disabilità o a causa di un disturbo specifico dell’apprendimento, si appresta ad avviare un nuovo progetto di servizio civile che punta a favorire inclusione degli studenti con disabilità, e non solo, per tutto il percorso di studi. II 14 dicembre il dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale ha pubblicato il bando per le selezioni di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “servizio civile digitale” (scadenza 26 gennaio 2022, ore 14.00).

APPROFONDIMENTI LO SVILUPPO Federico II e Oracle, insieme per trasformare le cartelle cliniche in... IL CONVEGNO Pandemia, rischio differenze regionali e opportunità Pnrr, il... L'INIZIATIVA Napoli, Federico II incontra 350 scuole per il «Manifesto...

Attivato per la prima volta presso l’Ateneo Federiciano nel 2004, in anni ancora pioneristici per il servizio civile, e realizzato avvalendosi della partnership della Fondazione Amesci, che lavora per lo sviluppo del capitale umano attraverso l’empowerment delle giovani generazioni in Italia ed in 13 Paesi esteri, il progetto con i suoi 50 volontari rappresenta oggi il più grande ed importante progetto di inclusione in ambito universitario. I volontari saranno impegnati per 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali; ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il dipartimento un contratto e riceverà un rimborso mensile di € 440,30.

«Il progetto Pass For inclusion - partecipazione, assistenza, sostegno è una ricca opportunità di esperienza umana e formazione professionale soprattutto per i laureandi e neolaureati dell’Università Federico II» spiega il professore Alessandro Pepino, delegato alla disabilità e Dsa dell’università Federico II di Napoli. «I volontari - evidenzia la professoressa Maura Striano, direttrice del centro SInApsi - hanno a disposizione un ampio ventaglio di aree di lavoro nelle diverse sezioni del centro e sono supportati nel loro percorso da un consolidato dispositivo di formazione e da un servizio di counselling psicologico».

«Scegliere di fare il servizio civile oggi per i giovani significa cogliere occasioni formative spesso uniche. Insieme al centro SInAPSi negli ultimi 16 anni abbiamo coinvolto 450 giovani in circa 20.000 ore di accompagnamento degli studenti con disabilità: un’attività di sostegno alla vita universitaria dei propri colleghi che, al contempo, ha offerto ai volontari l’opportunità di preparare anche sé stessi al mondo del lavoro»dichiara Enrico Maria Borrelli, presidente della Fondazione Amesci.

Per approfondire ed ottenere ulteriori informazioni sul progetto e usufruire del supporto di una guida alla compilazione ed all' invio della domanda è possibile consultare il sito web del centro di ateneo SInApsi. Per qualunque richiesta di informazioni è attivo, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì, l'helpdesk telefonico al numero: 081 679969. Nell’ambito della campagna di promozione messa in campo dal centro SInApsi verrà inoltre realizzato un Zoom Webinar di orientamento, trasmesso anche in live streaming sul canale YouTube del Centro, per spiegare ai giovani tutte le attività ed opportunità legate al progetto.