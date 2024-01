Gaaastronomia, ecco il «secret bar» che spunta sotto una salumeria

Di giorno salumeria con selezione di panini e stuzzicherie, di sera attraverso una porta coperta da un espositore con i prodotti tipici si scende e ci si ritrova in un ambiente caldo e raffinato. Ha aperto in via Ferdinando del Carretto (a poca distanza da via Medina e Toledo) Gaaastronomia, una “merenderia napoletana” operativa dalle 10.30 che di sera dà accesso anche ad un locale segreto, Astronomia (dalle 20 alle 2 di notte, su prenotazione) posto nella parte sottostante.

L'idea è dei tre soci Raffaele Pellone, Luca Esposito e Matteo Russo. Tra astronauti, menu particolari, navicelle spaziali da cui escono i drink e musica soft si vive un’esperienza “astronomica” come indicato anche nella campagna social che è partita prima dell’apertura. Sulla lettera A, l’alfa dell’alfabeto greco, si gioca la comunicazione che si ritrova - moltiplicata graficamente - anche nel logo così come in tante costellazioni.