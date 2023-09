Il Questore incontra le Fiamme Oro dopo la Capri-Napoli

Sabato mattina si è tenuta la 58^ edizione della storica Maratona Capri-Napoli 36 km, Settore Nuoto in Acque Libere. Una traversata internazionale che ha visto sul podio tre atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Il primo classificato è stato l’Agente Scelto Mario Sanzullo che ha vinto allo sprint finale sul compagno di squadra Agente Alessio Occhipinti che si è classificato secondo, mentre ha completato il podio, come terzo classificato, l’Agente in Prova Giuseppe Ilario, all’esordio assoluto.

Ieri mattina, gli atleti delle Fiamme Oro Napoli, accompagnati dal Coordinatore del locale Centro Nazionale, Isp. Capo Luca Piscopo, dal Direttore Tecnico settore Judo V. Sov. Giuseppe Maddaloni e dai Tecnici Luigi Ganino settore Windsurfing e Beach Volley, Andrea Volpini settore Nuoto ed Enrico Parlati settore Judo e Ginnastica, hanno incontrato il Questore di Napoli, Dott.

Maurizio Agricola, che, per l’occasione, ha donato loro una fiammella, realizzata a mano, che riporta il volto stilizzato della maschera di Pulcinella.