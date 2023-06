Napoli, baby pallavolisti si sfidano a “La Birreria”, allestiti venti campi per gli under 13

“A tutto giugno” parte con un torneo di minivolley: venti campi allestiti negli spazi all'aperto de “La Birreria” per ospitare le gare riservate agli under 13. Parte il 3 giugno il cartellone di eventi che dà il via all’estate in movimento del centro commerciale di piazza Madonna dell'Arco: un torneo di mini volley, un flash mob di danza e karate e una ciclopasseggiata alla riscoperta del verde nel quartiere.

Il calendario degli eventi del mese diventa una consuetudine dopo il successo di presenze, registrato lo scorso maggio, agli eventi animati dagli alunni della scuola “Salvo D’Acquisto”, che si sono esibiti in un’opera teatrale e in un’attività sul riuso e il riciclo, grazie alla quale hanno abbellito con pneumatici colorati il muro di via Lazio.

Si parte il 3 giugno con la giornata dedicata agli under 13 che potranno sfidarsi nel minitorneo S3 di pallavolo, promosso dall’associazione “Ares”, nei venti campi allestiti all’esterno della galleria commerciale del quartiere napoletano di Miano. Agli iscritti alle gare verrà offerta una merenda e saranno assegnati premi di partecipazione. Le attività sportive, col patrocinio della Fipav e della Settima Municipalità, si terranno dalle 16 alle 19. A conclusione delle gare, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori.

In calendario per le prossime settimane il flashmob di karate e danza, il 13 giugno, promosso dalla Asd Champion Center, in collaborazione con l'associazione “Miano protagonista” e l'appuntamento con la ciclopasseggiata, il 25 giugno, a cura della sezione FIAB Napoli Cicloverdi.