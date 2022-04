Napoli, l'Ance presenta la nuova geomappatura delle iniziative economiche dell'area metropolitana

Si terrà domani, giovedì 28 aprile, alle ore 10.00, presso il salone delle Grida della Camera di commercio di Napoli la presentazione del progetto «Database iniziative economiche in progress sul territorio di Napoli – Geomappatura». La piattaforma Si.m.pr.e. – sistema di monitoraggio progetti in edilizia - è realizzata dall'Ance Napoli con l’ausilio finanziario della Camera di commercio di Napoli e fotografa le iniziative imprenditoriali ed economiche in corso sul territorio della città e dei 92 comuni della città metropolitana di Napoli.

Dopo i saluti di Ciro Fiola, presidente Cciaa di Napoli, seguiranno l’illustrazione del progetto a cura di Francesco Izzo, ordinario di strategie e management dell’innovazione dell’Università degli studi della campania Luigi Vanvitelli e Luca Bianchi, direttore Svimez e gli interventi di Angelo Lancellotti, presidente Ance Napoli e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della città metropolitana di Napoli.

Alle ore 12.00 è prevista la tavola rotonda con Gennaro Biondi, già ordinario di geografia economica dell'Università Federico II di Napoli, Adriano Giannola, presidente Svimez, Laura Lieto, assessore urbanistica comune di Napoli, Antonio Meola, segretario generale città metropolitana di Napoli, Giuseppe Romano, commissario di governo della Zes Campania. Modera Angelo Cerulo, giornalista Ansa.