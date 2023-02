Napoli, chiude via Ottaviano per quattro giorni per il cantiere di San Giovanni

Si lavora a pieno ritmo in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Da tempo si interviene per la riqualificazione dell'asse costiero e, in particolare, del sistema fognario. Previsti diversi giorni di super lavori che porteranno modifiche alla viabilità della zona.

Da martedì 21 a venerdì 24 febbraio, infatti, chiude al traffico via Comunale Ottaviano, strada che collega via Ferrante Imparato e corso San Giovanni a Teduccio. L'ordinanza del Comune di Napoli prevede il divieto di transito veicolare - tranne per residenti, forze dell'ordine e mezzi di soccorso - e il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata. Altresì, il tratto di via Ottaviano non interessato dai lavori sarà suddiviso in due corsie con senso di marcia contrapposto. I lavori in zona, compresi nel Grande progetto di riqualificazione urbana dell'area portuale di Napoli Est, riguardano un lungo tratto di corso San Giovanni a Teduccio dove si opera per il rifacimento dell'impianto fognario e alla relativa riqualificazione di carreggiata e marciapiedi migliorando viabilità, decoro e sicurezza dell'importante arteria stradale che collega il centro di Napoli alla zona orientale e a quella vesuviana. A ben vedere il cantiere - uno dei diversi attivi sulle strade di Napoli Est - provoca spesso disagi ai residenti e ai passanti per i rallentamenti e gli ingorghi.

La necessità di razionalizzare la viabilità dei quartieri della zona orientale di Napoli è emersa anche nella seduta di Consiglio della VI Municipalità che ha approvato un documento specifico. Questo riguarda il quartiere Barra e, in particolare, il nodo tra corso Protopisani, viale 2 Giugno e via della Repubbliche Marinare. Il documento - presentato dalle commissioni municipali con deleghe alla mobilità e ai lavori pubblici - mette insieme la proposta del consigliere municipale Gennaro Rino Amato (gruppo Alessandra Clemente) il quale ha proposto agli amministratori locali di "aprire" la doppia intersezione tra le tre strade di Barra così da consentire ai veicoli provenienti da Repubbliche Marinare (direzione centro città) di svoltare anche verso corso Protopisani.

Tale opzione, ad oggi non possibile, necessità di una riconfigurazione delle carreggiate che, secondo il proponente, consente di migliorare l’uscita dei veicoli dal quartiere, inclusi i mezzi pubblici, così da rendere più veloce il collegamento tra i diversi punti della zona e verso il centro di Napoli. La proposta – che in passato è stata oggetto di una petizione popolare – si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la nuova viabilità che interesserà la zona in seguito alla chiusura del cantiere di Repubbliche Marinare.