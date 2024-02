«Da Napoli la mia strada verso Olimpiadi ed Europei». Parola di Sofiia Yaremchuk una delle regine di oggi della Napoli City Half Marathon. La primatista italiana di maratona a Napoli vinse nel 2022 e da Napoli vuole far partire la sua lunga corsa verso l'appuntamento dell'anno: i Giochi di Parigi. «Quella di Napoli - continua - è una gara importante, da qui inizia tutto». L'italo ucraina («ho lì la famiglia, i parenti e tanti amici, stanno ancora vivendo un dramma») è neoprimatista italiana di maratona grazie all'eccellente prestazione a Valencia 2023, quando ha fermato il cronometro a 2h23:16, limando di 28 secondi quello precedente appartenente a Valeria Straneo.

Sofiia è anche campionessa italiana in carica di mezza maratona e si è avvicinata al primato italiano di Nadia Ejjafini di 1h08:27. Se dovesse abbassare migliorarlo Napoli sarebbe la mezza maratona più veloce d'Italia avendo Yeman Crippa abbassando il limite maschile due anni fa in 59:26. Obiettivi principali battere il primato maschile su suolo italiano di 58:59 dell'eritreo Zersenay Tadese fatto nel 2007 a Udine e il primato del percorso di 59:26 in mano all'azzurro Yeman Crippa del 2022.

Anche per le donne, obiettivo il primato del percorso che appartiene alla keniana Viola Cheptoo dal 2020 con 1h06:47.

Tra i favoriti in campo maschile il keniano Brian Kirui. Il suo tempo di 59:37 corso a Pechino rimane la mezza maratona più veloce mai corsa sul suolo cinese. Il keniano Bernard Kipkurui Biwott si presenta con il crono di 59:44 fatto registrare a Santa Pola (Spagna) nel 2023. Tra le donne da battere la keniana Angela Jemesunde Tanui, già vincitrice nel 2019 (1h07:16). Porta con sé un carico di onori: vittoria della Maratona di Amsterdam 2021, quarto posto alla Maratona di Tokyo 2022, settimo posto alla Maratona di Boston Marathon 2023 e la sesta piazza ai Campionati del Mondo di Maratona 2022, bagaglio con il quale potrebbe attaccare il record di gara di 1h06:47 del 2020 che appartiene alla keniana Viola Cheptoo. Il fiato sul collo della Tanui è quello dell'etiope Anchinalu Dessie Genaneh già capace di un personale di 1h07:30 fatto segnare alla Stramilano nel 2023.

Ai top il compito da fare da battistrada ai seimila runner provenienti da oltre sessanta nazioni a testimonianza di Napoli come una delle mete più ambite per i runners internazionali (2800 da oltre confine). La Napoli City Half Marathon partirà alle 9 da viale Kennedy. Percorso velocissimo che si dipana attraverso via Giulio Cesare, piazza Sannazaro, il lungomare fino alle torri aragonesi di via Marina. Poi giro di boa e si torna alla chiesa di Portosalvo. Virata a destra per piazza della Borsa, ancora a destra verso piazza Nicola Amore, nei pressi secondo giro di boa e galoppata fino a piazza della Borsa prima e via Depretis poi. Infine via Acton e rush finale verso viale Kennedy.

Con centinaia di presenze nonostante la pioggerellina Family Run&Friends, la festa delle famiglie e dei bambini con tanti amici a quattrozampe. Una vera festa del benessere, del movimento e dello sport, tutti insieme si è corso per obiettivi più grandi, la solidarietà verso i Charity Program come Sos Operatori Santobono ETS che si inseriscono nel tessuto sociale cittadino.