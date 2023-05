Napoli, a Coroglio due settimane di caos viabilità: senso unico alternato per lavori dell'Abc

Dal 29 maggio al 9 giugno a via Coroglio disagi per gli automobilisti. Per consentire alla Abc la sostituzione delle condutture idriche il Comune ha disposto che la strada potrà essere percorsa solo a senso unico alternato.

Il cantiere sarà attivo dalle 7 alle 18, durante quelle ore il traffico verrà regolato da un moviere (un operaio che si impegna a gestire i flussi delle auto) che deciderà in autonomia in quale maniera concedere il transito alle auto in salita oppure a quelle in discesa.