EasyJet, voli scontati del 15% per festeggiare lo scudetto del Napoli

Il cielo splende di un azzurro ancora più intenso sopra il capoluogo partenopeo all’indomani della partita contro l’Udinese che ha reso ufficialmente il Napoli la squadra vincitrice del campionato. Per celebrare la vittoria, tanto attesa dopo l’ultimo scudetto conquistato trentatré anni fa, easyJet – compagnia leader in Europa – ha deciso di portare una ventata di arancione in città lanciando un’offerta speciale dedicata a tutti i suoi passeggeri napoletani.

È proprio il 3, il numero rappresentativo di questa vittoria, a dare origine a un’offerta imperdibile per i passeggeri easyJet. Dal 5 al 7 maggio, infatti, easyJet mette a disposizione 33.333 posti a tariffe scontate del 15% per volare su oltre 33 rotte in partenza dall’Aeroporto Internazionale di Napoli dal 1° giugno al 30 novembre.

Il momento è perfetto per poter festeggiare la vittoria nel migliore dei modi: viaggiando verso le proprie città del cuore, tra bellezze nostrane, verso splendide mete estive o esplorando le capitali europee.

Le mete sono molteplici e tutte sensazionali. Per chi sogna di volare oltre i confini nazionali, ad attendere i vacanzieri napoletani vi sono gli splendidi paesaggi soleggiati della Grecia e della Croazia, ma anche mete affascinanti come le città di Nizza o Monaco di Baviera. Per chi invece non vuole rinunciare alle bellezze nostrane, il momento è perfetto per organizzare un viaggio alla scoperta delle spiagge mozzafiato che incorniciano il Bel Paese, come quelle affacciate sulle coste della Sicilia e della Sardegna.