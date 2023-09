Napoli Est, disagi maltempo: veicoli bloccati nel sottopasso di Barra

Strade allagate e veicoli in panne. Sono numerosi i disagi che si registrano a Napoli per il maltempo delle ultime ore e, in particolare, per il forte temporale di stamane.

La pioggia ha letteralmente invaso il sottopasso di via Mastellone a Barra, quartiere nella zona Est di Napoli, intrappolando tre veicoli. L'abbondante acqua accumulata, infatti, ha bloccato un furgone, un'automobile e un tricilio nel punto di via Mastellone che incrocia con i binari della Vesuviana. Gli autusti sono stati soccorsi e messi in sicurezza dai volontari di protezione civili dell'associazione Quadrifoglio che, come evidenzia Gaetano Fusco, presidiano la zona nelle giornate di maltempo e in caso di allerta meteo. Entrambe le carreggiate risultano, al momento, interdette al traffico di veicoli e pedoni in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza. Disagi per residenti e passanti: il sottopasso allagato è a pochi metri dalla rampa di accesso alla rete autostradale e via Mastellone è quotidianamente utilizzata da migliaia di veicoli.

Non va meglio nell'adiacente quartiere di Ponticelli dove la pioggia ha invaso numerose strade. Una delle situazioni più critiche si registra in via Walt Disney, nella zona del Rione Incis.

L'acqua ha coperto la carreggiata e i marciapiedi non riuscendo a defluire nelle caditoie che risultano otturate da sporcizia e fogliame. In particolare, l'allagamento ha interessato il tratto di strada a ridosso dell'istituto comprensivo e dell'impianto sportivo comunale. La circostanza, come fatto notare dai residenti, si registra costantemente nei giorni di forte pioggia.

Fino a mezzanotte è valida l'allerta meteo "gialla". Resteranno chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.