Napoli, il Gran bar Riviera si rifà il look: addio alle vetrine e cooking all'esterno

Il Gran bar Riviera si rifà il look. I lavori di restyling totale, interno ed esterno, sono iniziati da circa due settimane e per chi si è preoccupato di vedere lo storico bar chiuso all'improvviso può stare tranquillo. A breve riaprirà, forse già entro questo fine settimana, come rivela Carmine Leonessa.

Via le vetrine esterne all'interno delle quali alla fine si potevano mettere solo scatole vuote e non dolci per il sole battente, nuove maioliche all'esterno e nuove e grandi fioriere. Lo storico locale preso da Salvatore Leonessa tre anni fa, nel 2023 è stato rilevato dal figlio Carmine. Le novità? Cooking all'esterno, dolci al cucchiao preparati al momento (alla squadra di pasticceri si è aggiunto anche un francese) gastronomia a pranzo ed anche un canale di e-commerce per spedire ovunque le specialità.

Non resta dunque che attendere la fine dei lavori di un locale considerato uno dei punti di riferimento della Riviera e non solo.