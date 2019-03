Napoli, incendiate le campane della differenziata in via Toledo: «Abbiamo rischiato l’intossicazione»

Venerdì 29 Marzo 2019, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 10:32

Momenti di panico in via Toledo. Un forte incendio è divampato dalle campane della raccolta per i rifiuti differenziati proprio dinanzi all’ex palazzo Motta. Inizialmente, alcuni residenti hanno creduto ad un incendio dell’esercizio commerciale di un negozio di scarpe ed hanno allertato i vigili del fuoco.Un fuggi fuggi generale tra turisti e residenti che in poco tempo ha divorato tutte e tre le campane dei rifiuti. Il fumo è arrivato fino ai piani alti dei palazzi circostanti, lì dove molti condomini, inizialmente affacciati per comprendere l’accaduto, si sono chiusi in casa per evitare che le sostanze tossiche potessero invadere i loro appartamenti. Numerosi i commenti di protesta: «Questi balordi fanno quello che vogliono indisturbati – reclama Carmine – c’è necessità di controllo».Ed ancora: «Questo gruppo di delinquenti, non so se sono sempre gli stessi, si sposta in più parti della città - dice Lucia - anche in via Santa Lucia e in via Mezzocannone è la stessa storia, si intervenga».