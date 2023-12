Napoli, più tempo e costo maggiorato per i lavori di Repubbliche Marinare a Barra

Più tempo e maggiori costi per il cantiere di via delle Repubbliche Marinare a Barra, nella zona orientale di Napoli. I lavori di riqualificazione, avviati nell'autunno del 2021, hanno permesso di abbattere l'ingombrante viadotto e realizzare nuove carreggiate ma ancora si opera per recuperare gli spazi a ridosso delle abitazioni.

Il "caro prezzi" nel settore edile è soltanto uno dei fattori che ha fatto aumentare la spesa.

Ai 74mila euro di revisione prezzi, infatti, si aggiungono le cifre dei "maggiori lavori" svolti dall'impresa e dei "maggiori oneri di smaltimento". Cambia, dunque, il quadro economico: si passa da 894mila a oltre un milione per i lavori e da 280mila a 372mila euro per lo smaltimento di rifiuti. Il totale dell'intervento cambia da un milione e 430mila euro a un milione e 746mila euro.

Non l'unica novità per il maxi-cantiere di Barra. Difatti, il Comune di Napoli ha approvato la perizia di variante: «Durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, non previste in fase di progettazione, per cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità», si legge nell'atto del Servizio "Strade, viabilità e traffico" di Palazzo San Giacomo. In esso si specifica che la modifica «rispetta pienamente le finalità originarie del progetto» e che «il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di trenta giorni».

A ben vedere non si conosce il termine esatto di conclusione dell'intervento. La riqualificazione della zona - rallentata e resa più difficile per il ritrovamento di amianto e per la necessaria bonifica - ha visto una decisa accelerata la scorsa primavera quando è stato necessario aprire al traffico le carreggiate in vista del passaggio del Giro d'Italia. La speranza dei tanti residenti è che si possa presto restituire alla collettività anche l'area prossima alle loro abitazioni dopo mesi di disagi.