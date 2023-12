Napoli, si estende cantiere a San Giovanni: lavori sulle fogne di largo Tartarone

Si estende il cantiere di San Giovanni a Teduccio utile alla rigenerazione urbana della fondamentale arteria. Fino a metà febbraio sarà attivo il nuovo piano traffico in largo Tartarone, misura essenziale a far proseguire i lavori ma che ha importanti ricadute sulla zona in cui già si verificano rallentamenti e disagi.

Nell'ex quartiere industriale di Napoli Est si portano avanti i lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'asse costiero. Da oggi si opera sull'impianto fognario di largo Tartarone. In particolare, fino al 15 dicembre si interviene nel tratto nella rotonda compreso tra via Pietro Signorini e via Ferrante Imparato fino a via Nuova Villa. Per tale motivo è sospeso il senso rotatorio solo per chi proviene da San Giorgio a Cremano direzione Napoli Centro.

Previsto il divieto di transito in via Ferrante Imparato per i veicoli che provengono da corso San Giovanni.

Inoltre, gli autobus dell'ANM che normalmente svoltano in via Imparato deviano il percorso per viale Due Giugno per poi imboccare via Atripaldi e via delle Repubbliche Marinare e, quindi, proseguire con il normale tragitto. La seconda fase, fino al 31 dicembre, prevede il divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate, anche se scarichi, in via Ferrante Imparato mentre i veicoli in direzione Napoli Centro potranno impegnare la rotatoria e proseguire dritto.

Ad anno nuovo si avvia l'ultimo step. Dal 7 gennaio fino al 16 febbraio, infatti, si lavorerà al ripristino del manto stradale, alla realizzazione delle isole di traffico e alla rotonda tra via Pietro Signorini e via Ferrante Imparato fino a via Nuova Villa. Sarà consentito il transito dei veicoli che provengono da Portici in direzione Napoli Centro e sarà possibile proseguire per via Ferrante Imparato percorrendo via Pietro Signorini, ad esclusione dei veicoli più pesanti che dovranno proseguire diritto per Napoli centro su corso San Giovanni. Per agevolare i passanti sarà installato un attraversamento pedonale temporaneo in via Signorini.

I lavori sono fondamentali per riqualificare un lungo tratto di corso San Giovanni. Residenti e passanti dovranno ancora tollerare rallentamenti e ingorghi dovuti sia alla presenza di operai e mezzi ma anche al ridotto spazio di parcheggio e alla sosta selvaggia. Non da meno i disagi dovuti all'intenso traffico generato nel corso delle festività natalizie appena iniziate.