Morto Francesco De Sio, icona dello store Acustica: lutto per il mondo della musica a Napoli

Si tengono oggi i funerali di Francesco Rossignoli De Sio, titolare dello storico negozio di vendita e riparazione di strumenti musicali «Acustica» di via Scarfoglio. L'annuncio sui social, a cui sono seguiti messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di clienti, ma soprattutto da amici, i cui rapporti si sono consolidati nel tempo.

Francesco è stato una figura di riferimento nel panorama musicale partenopeo, grazie alla sua passione, alla sua competenza e alla sua dedizione nel fornire servizi di alta qualità nel settore degli strumenti musicali. «Un altro pezzetto della mia vita trascorsa in via San Sebastiano è andato via – scrive Mimmo - Ciao Francesco». Ed ancora: «Ricordo le nostre chiacchierate giù al parco», commenta Rossella.

Sui social il fratello Andrea comunica: Per chi volesse partecipare ad un ultimo saluto a Francesco vi aspettiamo oggi alle 16:30 presso chiesa parrocchiale di Santa Maria della rotonda in via Pietro Castellino.