Napoli, telecamere divelte e degrado nel sottopasso di Vigliena

Il sottopasso pedonale di via Vigliena è in condizioni critiche. Il passaggio che consente di attraversare due parti del quartiere San Giovanni a Teduccio è senza cura e manutenzione da tempo.

La struttura, inaugurata nel 2019 dopo anni di stallo e attese, sottopassa i binari della linea 2 della metropolitana di Napoli. Una infrastruttura essenziale per tanti residenti e passanti, specie per persone con disabilità. Da diverse settimane nessuno cura la pulizia delle rampe e delle scale dove si notano cartacce e altri rifiuti. Una parte particolarmente sporca è quella a ridosso delle abitazioni: il “fossato” che avrebbe dovuto ospitare verde e piante è colmo di sacchetti di spazzatura e altro materiale che generano un odore sgradevole.

Molti passanti, specie quelli con particolare difficoltà, sono costretti a utilizzare la rampa attraversando alcuni tratti dissestati visto che la pavimentazione è sollevata e sconnessa. Non va meglio per le chiazze d’acqua dovute alle costanti infiltrazioni: il sottopasso, infatti, si trova in una zona del quartiere in cui la falda acquifera è particolarmente alta.

I pedoni, quindi, sono costretti a fare lo slalom tra tratti bagnati e pericolosi.

Alla mancanza di decoro si aggiunge la poca sicurezza. Le due videocamere di sorveglianza poste nel corridoio sotterraneo sono state danneggiate e guardano verso punti ciechi trascurando la zona più delicata dell’intera struttura. L’altra situazione anomala riguarda l’illuminazione: nella zona superficiale, infatti, ci sono lampade che restano accese anche in piena luce con evidente spreco di energia.

A occuparsi della pulizia e della cura ordinaria dell’opera - realizzata da RFI - dovrebbe essere il Comune di Napoli così come previsto dall’accordo stretto tra i due enti quando il sottopasso è stato aperto alla cittadinanza. All’epoca residenti e comitati avevano evidenziato la necessità di interventi costanti così da evitare disagi e per non interrompere un servizio fondamentale per il popoloso quartiere di Napoli Est.