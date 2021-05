Napoli, si ripulisce il parco De Simone a Ponticelli: erba oltre due metri

Si interviene nel parco municipale di Ponticelli dedicato alla memoria di Sergio De Simone, bambino deportato nel campo di concentramento di Auschwitz e assassinato a otto anni. Dopo le diverse denunce pubbliche sulle condizioni di pesante degrado del “polmone verde”, nelle ultime ore gli operatori della cooperativa 'La Primavera III' - che opera per conto del Comune di Napoli - hanno iniziato la pulizia delle aiuole dove l'erba ha raggiunto i due metri di altezza.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, parco 'Sergio De Simone' di Ponticelli

Aree verdi impraticabili, vialetti sporchi, rifiuti ovunque. Da mesi non si interviene nella struttura posta nel cuore del quartiere di Napoli Est a ridosso di due scuole, della biblioteca comunale e di molte abitazioni, tra cui la torre residenziale progettata da Dalisi. A evidenziare l'impellenza di un intervento di pulizia straordinaria è stata la VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) cui spetta la gestione ordinaria del bene. L’ente, però, non ha a disposizione giardinieri e mezzi adeguati per operare sull'esteso territorio della zona orientale tra parchi, aiuole, cortili di scuole e verde di altre strutture pubbliche da tenere in ordine, come biblioteche e centri anziani.

Al momento gli uomini della cooperativa hanno ripulito soltanto poche decine di metri quadrati: il parco ha una superficie di oltre 20mila metri quadrati. Dunque, l'operazione andrà avanti nelle prossime settimane e occorreranno ancora tante ore di lavoro per assicurare pulizia e decoro al parco che accoglie quotidianamente tantissime persone. Realizzato nel corso della “ricostruzione” post sisma del 1980, il De Simone è stato preso di mira da vandali e delinquenti in più occasioni: tuttora parte della recinzione in ferro è divelta. Distrutti i punti luce: illuminazione assente. Fuori uso anche l’impianto di irrigazione. Non ci sono cestini, né fontane, giostre e altri arredi che abbellivano il parco. La piramide in ferro e cemento mostra tutti i segni dell'usura. Resta utilizzabile soltanto la pista di pattinaggio ormai trasformata in campetto polivalente, specie per giocare a calcio.

Questo parco è tra quelli inclusi nei lavori di recupero e riqualificazione finanziati con i fondi della Regione Campania. Appalto assegnato: gli interventi dovrebbero partire nelle prossime settimane.