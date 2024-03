Napoli, apre un altro cantiere Pnrr: operai nel rione di via Scarpetta a Ponticelli

Aperto il cantiere per la rigenerazione del complesso popolare di via Scarpetta a Ponticelli. L'impresa ha preso possesso dell'area sportiva posta ai piedi delle palazzine, primo spazio a essere interessato dall'intervento di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Napoli avendo a disposizione 48 milioni e mezzo del Pnrr.

Comune annunciato da Il Mattino nei giorni scorsi si parte, appunto, dalle aree comuni a ridosso delle abitazioni comunali nelle quali si registrano importanti situazioni di disagio vista la mancanza di manutenzione e di servizi. Non da meno per le condizioni di degrado che riguardando l'ampia zona del quartiere a ridosso di via Botteghelle in cui insistono le palazzine del cosiddetto "P4", costruite nel periodo post-sisma e prossime alla riqualificazione con operazioni di miglioramento sismico ed efficientamento energetico grazie alle risorse europee.

Operai e mezzi sono a lavoro nell'impianto sportivo via Saba da tempo vandalizzato e in pessime condizioni.

Al momento l'impresa aggiudicataria ha iniziato a smantellare i diversi manufatti, a raccogliere rifiuti abbandonati e a ripulire la vegetazione spontanea, rimuovendo rami e tronchi secchi.

Si mette mano anche al fatiscente edificio che ospitava servizi igienici e spogliatoi da tempo inutilizzabile per i danni dei delinquenti che sarà trasformato in centro sociale per il tempo libero. Accanto a questo saranno realizzati un campo da calcetto, le piazzole pergolate, giostre per bambini e orti urbani avvolti da una “barriera” di piante e alberi.

Il nuovo parchetto sarà consegnato alle famiglie che abitano nel rione di case popolari di via Scarpetta da tempo abbandonato e privo di occasioni di socializzazione e svago. La riqualificazione riguarderà gli spazi ai piedi delle abitazioni - attualmente utilizzati per la sosta delle auto - e un'altra area verde posta di fronte alle palazzine e, a seguire, le abitazioni stesse. Il progetto "Case e giardini Scarpetta", in particolare, include ben 312 alloggi posti in sei edifici. Un piano complesso e ambizioso per restituire sicurezza e decoro a un migliaio di persone.