Napoli Est, i terreni abbandonati di Ponticelli valgono 9 milioni: si attende il Pru

Nuove case, uffici, spazio per sport e tanto verde. Si prova a ridisegnare il destino di molte aree degradate di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, attraverso consistenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare entro il 2030. La sfida è nel PRU, programma di recupero urbano, che coinvolge nove grandi superfici a ridosso del centro storico del quartiere di Napoli Est.

Da tempo si attende il progetto definitivo per la riqualificazione ma intanto Palazzo San Giacomo ha messo nero su bianco il valore delle aree. Quelle del PRU Ponticelli valgono 9 milioni e 199mila euro.

Molto più consistenti quelle del PRU di Soccavo, quartiere nella zona Ovest della città: ben 26 milioni e 667milamila euro.

Dunque, il prezzo di cessione dei suoli è complessivamente 35 milioni e 866mila euro ma «deve essere ricalcolato con l'aggiornamento e successiva approvazione dei PRU di Soccavo e Ponticelli così come previsto dall'accordo di programma del 15 aprile 2020», si legge nella delibera della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi. Nell'atto, nato su proposta dell'assessore al bilancio e al patrimonio, si specifica che essi sono destinati all'edilizia residenziale e terziaria.





In particolare, il PRU di Ponticelli prevede azioni di riqualificazione in nove "sub-ambiti" (in rosso nell'immagine in alto) per realizzare nuove abitazioni, uffici, servizi, piazze, spazi per sport e tempo libero, parcheggi e verde che si estenderà per ben 114mila metri quadrati. Coinvolti i terreni a ridosso di via Argine, via Maria Malibran, viale Aldo Merola, via de Meis, via Curzio Malaparte, viale delle Metamorfosi e via Fuortes che dovranno essere recuperati dopo diversi lustri di abbandono e degrado. Associazioni e altre realtà del quartiere hanno messo in evidenza le esigenze dei residenti: servizi scolastici, un mercato rionale, piste pedonali e ciclabili. Ma si immaginano anche ludoteche, locali per co-learning e co-working, luoghi per cineforum ed eventi.

Gli ambiziosi progetti di rigenerazione urbana del PRU di Ponticelli sono finanziati con 54 milioni di euro dell'accordo tra Comune e Regione nel 2020. A questi si aggiungono circa 24 milioni di euro provenienti da altri fondi pubblici. Altre risorse dovrebbero arrivare dai privati che potranno godere di alcuni degli spazi. Più in generale il Comune punta alla partecipazione di residenti e realtà del terzo settore per gestire le aree dopo la riqualificazione così come avverrà per il terreno a ridosso del rione De Gasperi.