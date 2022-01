Napoli, il sole e saldi non fanno decollare lo shopping. Al Vomero strade piene e negozi vuoti

Le vie dello shopping sono, finalmente, tornate a riempirsi di potenziali clienti alla ricerca del grande affare. I saldi sono partiti ufficialmente il 5 gennaio. Quest'anno in Campania gli amo ti avranno una durata extra, infatti sarà possibile trovare nei negozi dei veri affari fino al primo marzo 2022.

Dalle prime ore della mattinata, complice anche la giornata soleggiata, in uno dei quartieri più eleganti di Napoli, il Vomero, tanta la gente in strada ma al momento poca l'affluenza all'interno dei negozi. Per ora si sbircia, si guardano i prezzi e compra solo chi già aveva adocchiato qualcosa nelle settimane precedenti.

Via Scarlatti e via L. Giordano sono zona pedonale, di conseguenza, è stato semplice per grandi e piccini passeggiare tra i numerosi negozi d'abbigliamento. A controllare che non si verifichino assembramenti né in strada né nei negozi, un ingente dispiegamento di forze dell'ordine.

Acquisti che si indirizzano prevalentemente sull'abbigliamento e in particolare in negozi legati a brand 'commerciali' nazionali e internazionali. Tanti gli appassionati di shopping low cost che hanno optato per le bancarelle vomeresi.

Non mancano anche i negozietti nelle traverse delle vie principali dove i clienti, ogni volta, hanno possibilità di acquistare il grande affare.

Tra i potenziali acquirenti pochi si sono dati un budget di spesa sa investire negli acquisti dei saldi. L’orientamento generale è andare «alla ricerca dell’occasione».

Il sabato mattina è scorso tranquillo anche se con il passare delle ore sta aumentando la gente in strada e nei negozi. Tra gli esercenti c’è ottimismo anche se la preoccupazione c’è, vista la lunga chiusura imposta dalle norme anti covid, dunque il recupero sarà difficile.