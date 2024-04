Napoli, la targa di via Settembrini abbandonata in via Duomo

Ad angolo con via Duomo “compare” la targa toponomastica di via Settembrini. Nel giorno di Pasquetta alcuni passanti (che hanno preferito mantenere l’anonimato) hanno notato la lastra di marmo che stazionava davanti a un dissuasore di pietra.

Con la scritta che indicava - su un marmo annerito dallo smog - il nome del famoso scrittore e patriota napoletano. Un particolare che è stato prontamente notato da turisti e cittadini che nella mattinata del lunedì in Albis percorrevano via Duomo per raggiungere la cattedrale e la zona dei Decumani.

In molti infatti sono stati tratti in inganno dall’indicazione stradale “improvvisata”, pensando di trovarsi in via Settembrini.

Ma soprattutto a destare sconcerto e incredulità tra i passanti è stato il fatto che quella targa fosse abbandonata sul marciapiede.

I vigili sono intervenuti nel tardo pomeriggio e hanno prelevato la targa preziosa che ha più di 100 anni, in seguito alla segnalazione dell'architetto Massimo Rippa che passando aveva chiamato la polizia municipale.