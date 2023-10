Napoli, torna Pharmaexpo dal 27 al 29 ottobre: focus su gluten free e cannabis terapeutica

L'appuntamento è dal 27 al 29 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli. La fiera, organizzata da Progecta in collaborazione con l'Ordine dei farmacisti e con Federfarma, si estenderà su un'area espositiva di 7.500 mq e vedrà la partecipazione di 250 primarie aziende di prodotti farmaceutici, cosmetici, sanitari, naturali, dietetici.

«Pharmexpo è un'occasione per discutere dello stato dell'arte e della direzione che deve prendere la professione del farmacista - sottolinea l'assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell'Ordine dei farmacisti, Vincenzo Santagada - è un incontro annuale che permette un reale confronto tra tutti i protagonisti delle filiera ed è importante per l'aggiornamento professionale e per le novità che ogni anno qui si presentano».

I focus principali saranno farmacia dei servizi; uso della cannabis terapeutica; farmacia galenica; telemedicina; concorso per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche; terapie personalizzate per pazienti cronici; alimentazione integratori; e-commerce farmaceutico.

«La farmacia dei servizi - evidenzia Riccardo Iorio, presidente Federfarma - finalmente sta muovendo i primi passi e le farmacie napoletane hanno dimostrato da sempre la loro lungimiranza.