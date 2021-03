Ponticelli, un sogno diventato realtà: pronto il campetto in erba sintetica

Il sogno dei giovanissimi di Ponticelli è diventato realtà. Sono stati completati i lavori per la realizzazione del campetto di calcio nel parco Merola, complesso di palazzine popolari della zona orientale di Napoli. Porte, linee tracciate ma soprattutto erba sintetica al posto della squallida colata di cemento sulla quale, per anni, bambini e ragazzini hanno giocato a pallone.

APPROFONDIMENTI IL CASO San Giovanni a Teduccio, via ai lavori di riqualificazione del Bronx:... IL CASO Napoli, raid negli uffici della sede municipale di Barra: pc salvi,... L'AMBIENTE Napoli, amianto abbandonato in strada:l'appello dei residenti...

La lunga attesa dei giovanissimi per uno spazio adeguato è diventata, negli anni scorsi, anche l'ispirazione degli artisti Rosk&Loste che hanno realizzato il grande murales sulla facciata che dà proprio sul campetto, una delle otto del cosiddetto Parco dei Murales di Ponticelli. I bambini sorridenti che “cercano” il pallone raffigurati nell'opera di street art ora sono anche sui cinquecento metri quadrati al centro del complesso residenziale di viale Aldo Merola, di fronte al parco comunale De Filippo. Difatti, già qualcuno ha voluto “testare” lo spazio con qualche tiro in porta tra una videolezione e l’altra. Collaudo andato a buon fine!

Lo spazio appena riqualificato attira anche ragazzini da altre zone del quartiere. Un luogo di inclusione, come spiega Francesco, giovane residente del parco Merola, che si dice contento per il campetto ma sottolinea la necessità di cura degli spazi attorno: occorre maggiore decoro per il verde e più attenzione all'illuminazione dei vialetti e dell'area gioco stessa. Il giovane, che già sogna i tornei insieme ai suoi vicini di casa, evidenzia la rigenerazione che ha interessato il complesso nel corso degli ultimi anni grazie ai murales che sono diventati una attrazione turistica.

Attorno allo spazio del campetto, delimitato da una rete in plastica, saranno installati panchine e cestini. L'intervento è stato realizzato su iniziativa del Comune di Napoli con un progetto del 2017 che ha permesso di riqualificare diverse strutture sportive nei quartieri della zona orientale della città. In particolare, per il parco Merola è stata richiesta una variante al progetto originario: la scelta di installare l'erbetta sintetica al posto di un manto in gomma è stata fatta solo poche settimane fa. Le altre strutture interessate dagli interventi sono quelle del «rione Santa Rosa» e in via Volpicella a Barra, quella di Pazzigno a San Giovanni a Teduccio e quelle in via Lago Fusaro a Ponticelli. Pazzigno a parte, lavori già ultimati nelle altre. Si tratta di aree sportive di competenza della VI municipalità che dovrebbero essere aperte anche ad associazioni e scuole del territorio di Napoli Est.

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA