Napoli, danni nella sede municipale di Barra: raid negli uffici

Visita indesiderata nei locali della sede municipale di Barra. Ignoti si sono introdotti nella storica struttura in corso Sirena e, in particolare, nelle stanze in cui lavorano gli assistenti sociali per i servizi 'Reddito di inclusione' e 'Reddito di cittadinanza'.

Una porta in alluminio dell'ufficio è stata danneggiata ed è stato fatto disordine tra gli arredi. Danni anche ai servizi igienici del municipio. Sono dettagli resi noti dall’assessore della VI municipalità del Comune di Napoli Pasquale Farinelli il quale specifica che, al momento, l’erogazione di questi due servizi è sospesa. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine nel municipio davanti piazza De Franchis, infatti, è stato necessario procedere alla formale denuncia di quanto scoperto. Da quanto emerso finora non si tratterebbe di un tentativo di furto o danneggiamento: computer e altri dispositivi non sono stati interessati dal fatto. Si cerca di capire se sono stati sottratti documenti e fascicoli relativi alle pratiche su cui lavorano gli assistenti sociali.

L'accesso sarebbe avvenuto attraverso una porta che dà sulla terrazza: la struttura non è dotata di impianto di videosorveglianza. L’assessore municipale Farinelli specifica che è necessario ricorrere quanto prima alla riparazione dei servizi igienici e dei locali interessati dal fatto. Si cerca di capire se esiste una correlazione con quanto avvenuto due settimane fa circa, ovvero alla prima intrusione nella sede municipale di corso Sirena.

Dopo le formalità presso le forze dell'ordine è necessario procedere alla disinfettazione e sanificazione degli ambienti. Proprio questa mattina sono stati riattivati i servizi presso il municipio di Barra che era stato chiuso due settimane fa in seguito a un caso di coronavirus tra i dipendenti. Dunque, dopo la sanificazione svolta la settimana scorsa, da oggi di nuovo a lavoro gli operatori sociali per l’assistenza ai residenti e i dipendenti del servizio anagrafe per le pratiche dei cambi di residenza e per il rilascio degli atti.

In tarda mattinata si è avuta la notizia di un altro caso di coronavirus tra i dipendenti della VI municipalità che amministra il territorio di Napoli Est. Ciò comporta la chiusura delle sedi municipali di via Altripaldi a San Giovanni a Teduccio e di corso Sirena a Barra. Entrambe le strutture della municipalità di Napoli Est resteranno chiuse al pubblico e i dipendenti comunali saranno sottoposti al tampone così da far emergere ulteriori potenziali contagi da covid19. Dunque, i servizi degli uffici anagrafe restano sospesi e resterà aperta, soltanto per i servizi essenziali, la sola sede in piazza Michele De Iorio a Ponticelli. Sarà necessaria la sanificazione dei locali del municipio di San Giovanni. La chiusura degli uffici genera disagi ai numerosi residenti - quella di Napoli Est è la municipalità col numero maggiore di abitanti in tutta la città - e ai dipendenti stessi.

Ultimo aggiornamento: 12:50

