Tangenziale di Napoli nel caos, la parodia di Andrea Sannino fa impazzire il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono giorni di passione per i napoletani alle prese più che mai con l’annoso problema del traffico in città. Infatti, da lunedì sulla Tangenziale di Napoli sono in corso lavori per, di cui recenti controlli hanno rilevato importanti criticità strutturali. Per questo su quel tratto la circolazione dei veicoli è stata limitata, generando un ingolfamento generale del traffico su tutta l’arteria stradale. Una paralisi che sta provocando caos e disagio anche agli automobilisti che decidono di spostarsi con l’auto in città, percorrendo strade alternative. In poche parole, negli ultimi giorni muoversi a Napoli è diventata un’impresa titanica, considerando anche gli antichi problemi denunciati dal trasporto pubblico.Ma il popolo napoletano è noto anche per la sua capacità di ridere delle proprie disgrazie. Perciò non sorprende il fatto che nelle ultime ore stia diventando virale il video dell’esibizione di Andrea Sannino , dove il cantautore partenopeo ha offerto una versione riveduta e corretta del suo successo più conosciuto. Così la melodia di “”, canzone romantica scritta con Mauro Spenillo e Pippo Selo, è tornata buona per raccontare la storia d’amore e d’odio che da sempre i napoletani hanno con quel tratto stradale a pagamento che attraversa la città da sud-ovest a nord-est: «Ho immaginato Borrelli nel traffico che canta questa canzone», ha scherzato Sannino con il conduttore, Gianni Simioli, prima di cantare la parodia del suo stesso brano, citando il consigliere regionale dei Verdi noto per le sue battaglie contro l’illegalità e l’inciviltà.E nelle ultime ore il video dell’esibizione live del trio Sannino-Spenillo-Selo, pubblicato sui social network, è già stato visualizzato migliaia di volte, ottenendo centinaia di reazioni positive e condivisioni. E sono tanti gli utenti che hanno voluto commentare la clip, complimentandosi per il testo molto appropriato. Soprattutto approvano il finale, dove s’ironizza sul fatto che, con tutti i soldi pagati negli anni per il pedaggio, la tangenziale potrebbe essere stata comprata dai napoletani. Da questo punto di vista la buona notizia è che da domani, fino alla conclusione dei lavori, si potrà percorrere gratis quel tratto stradale.