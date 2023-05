TecnicaMente, il contest di Adecco torna a Scampia: «Così valorizziamo il talento»

Da uno speciale pannello solare, studiato per orientarsi come un vero e proprio girasole, passando per un dispositivo di monitoraggio cardiaco, dall’emblematico nome “Never Alone”, fino ad un particolarissimo strumento a forma di salmone, realizzato con plastica riciclata, volto a ripulire gli ecosistemi marini dalle microplastiche.



Sono solo alcuni dei 12 progetti, colmi di creatività e innovazione, che i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Napoli hanno presentato oggi nel corso della decima edizione di TecnicaMente. Il contest di Adecco, la più importante agenzia per il lavoro in Italia, nato dalla mission di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.

Così stamane, in occasione dell’evento finale del progetto, gli studenti dell’istituto di Scampia si sono cimentati in una gara a suon di presentazioni.

Esponendo i propri lavori - realizzati negli scorsi mesi dai diplomandi, divisi in più team, delle classi 4 K, 5 K, 5 L, 5 B, 5 D, 5 M, 5 N, 5 O, 5 Q - davanti ad una giuria d’eccezione composta dai referenti delle sei aziende selezionate da Adecco per quest’edizione: Elevateur Srl, Marelli Europe, Tech Tron, Techno srl, SEDA Spa e MAGroup.

Concedendo, difatti, un’occasione concreta che si delinea come una “vetrina” sia per gli scolari che per le aziende a cui viene offerta la possibilità di conoscere al meglio i giovani talenti del territorio.

Ad aggiudicarsi la competizione, dopo un dovuto momento di suspense che ha catturato tutto l’auditorium dell’istituto, è stato il progetto Eco-Eater. Realizzato da 17 ragazzi provenienti delle classi 4K e 5M, guidati dai docenti Carmine Nasti e Ciro Mancino.

«Il nostro progetto – illustra lo studente Simone Troise – ha l’obbiettivo di raccogliere le microplastiche dai laghi. Raccogliendo, contestualmente, anche i dati delle acque (come Ph, TDS e Torbidità) tramite un apposito sensore che è installato sulla coda di Eco-Eater. Inoltre si tratta di uno strumento molto ecologico e riciclabile perché è composto principalmente da plastica riciclata».

I vincitori di questa sessione sono, per giunta, anche qualificati alla tappa conclusiva dell’evento che si terrà a Milano, dove si sfideranno con i migliori progetti presentati su scala nazionale.

«Il nostro obbiettivo è valorizzare il talento – spiega Fabio Perrotta, Hub City Manager Adecco, Napoli - Adecco proprio quest’anno ha lanciato una campagna dove ci impegniamo a livello nazionale per poter garantire 500 posti di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da progetti come quelli presentati oggi».



«Sono tante le scuole coinvolte in tutto il Paese nel contest – chiarisce Perrotta - Adecco si impegnerà quindi a trasformare questi progetti di education in contratti concreti. Non restano solo progetti sulla carta ma il nostro impegno è quello di valorizzare questi talenti inserendoli nel mondo del lavoro in maniera fattiva».