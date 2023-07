Comuni Ricicloni, tre premi in Campania: Napoli, Salerno e Caserta sul podio

In occasione della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, ideata da Legambiente, il comune di Salerno vince il premio Best Practice per i risultati di differenziata ottenuti nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023; la Reggia di Caserta ottiene il premio Start up per aver riorganizzato la raccolta differenziata nei giardini e negli uffici seguendo le linee guida del Conai per la gestione dei rifiuti di imballaggio nei siti Unesco; il comune di Napoli e Asia Napoli ricevono la menzione speciale Teniamoli d’occhio per le attività finalizzate al miglioramento della raccolta nella VI Municipalità del capoluogo.

«Conai supporta da sempre le realtà territoriali, mettendo a disposizione competenze e risorse economiche per sviluppare nuovi piani di raccolta differenziata» commenta il direttore generale Valter Facciotto. «In particolare nelle aree del Mezzogiorno, che ancora soffrono di una carenza di impianti per i rifiuti, il consorzio si è sempre impegnato per aiutare le pubbliche amministrazioni nel migliorare i risultati di raccolta e intercettazione dei rifiuti, finalizzate al riciclo. La Campania è una delle regioni in cui più abbiamo lavorato negli anni: siamo molto felici di premiare oggi tre enti regionali per il loro impegno a tutela dell’ambiente e delle sue risorse.

Il comune di Salerno, la Reggia di Caserta e il comune di Napoli insieme ad Asia Napoli sono tre esempi di come impegno e serietà portino sempre grandi risultati. E il nostro Paese, soprattutto di fronte ai nuovi obiettivi europei di intercettazione e riciclo degli imballaggi, ha sempre più bisogno di un impegno condiviso: tutti dobbiamo fare la nostra parte».