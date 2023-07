Nessun uso di prodotti chimici, rispetto dell'ambiente e della tasca dei consumatori: arriva dal Nord il brevetto che spopola anche al Sud

Se il clima cambia, la tecnologia e le aziende, da Nord a Sud, si adeguano e lo fanno rispettando l’ambiente e soprattutto la tasca sempre più provata, dei consumatori, ancora in ripresa dalla crisi post pandemica. A partire da uno dei beni più diffusi: l’automobile.

E arriva così anche a Napoli e in Campania un nuovo sistema (brevettato a Padova) per riparare in maniera veloce, low cost ed soprattutto ecologica le auto danneggiate dalla grandine: se è proprio l'inquinamento ad aggravare la situazione di gravità metereologica e climatica, allora le risposte non possono che andare nel senso opposto, ossia quello di salvaguardare l'ambiente, con un occhio sempre attento ai costi, che devono necessariamente essere contenuti, dato il periodo non proprio florido nonostante si sia fuori dallo stato emergenziale della pandemia.

«Nel periodo della pandemia, come la maggior parte delle aziende, rischiavamo di chiudere la nostra attività che ha 20 anni di storia.

Abbiamo sfruttato quel momento per reinventarci», dice Evelin Menin, fondatrice insieme al marito di Soluzione Grandine Group.

«Grazie ad una particolare tecnica di riparazione a freddo, possiamo utilizzare delle leve e ventose per ripristinare le auto danneggiate da grandine senza danneggiare il valore dell’auto e salvaguardando l’ambiente perché non viene utilizzato nessun prodotto chimico», continua Menin, «questo ci permette di essere più veloci e di poter lavorare con clienti ovunque: siamo partiti da Padova ma ben presto siamo arrivati al Sud, con molti partner su Napoli e la Campania a cui abbiamo trasferito il metodo e che ha già avuto un’ottima risposta poiché anche al sud (in Campania ma anche nel Lazio e in Puglia), il fenomeno della grandine si è sempre più accentuato negli ultimi anni a causa proprio dei cambiamenti climatici». Da nord a sud dell’Italia cascate di ghiaccio cadono su autovetture rovinando qualsiasi tipo di auto, da quella più attuale a quella meno: «Inoltre», concludono gli ideatori, «siamo riusciti ad arrivare ad un’utenza di tutta Europa, avendo nostri collaboratori dislocati in ogni paese europeo, il che ci permette di non risentire della stagionalità del nostro settore, rispetto a quando lavoravamo solo nel mercato Italiano».